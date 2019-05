Prévisions météo: le soleil toujours présent ce dimanche, mais jusqu'à quand?

Ce dimanche, le temps sera généralement sec avec un soleil par moments masqué par quelques passages nuageux. L'après-midi, la convection diurne provoquera quelques développements nuageux et l'une ou l'autre petite averse isolée. Maxima de 9 ou 10 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 14 degrés en Flandre. Le vent est modéré de nord.

Ce soir, les nuages légèrement convectifs se résorbent et la nuit se déroule sous un ciel dégagé et dans une atmosphère calme et à nouveau assez froide. Les températures redescendent entre 0 degré par endroits en Ardenne et 6 degrés en bord de mer. Le vent est faible à modéré de nord puis de nord-est.

Demain lundi, l'anticyclone se positionnera sur la mer du Nord. On attend un temps ensoleillé avec des maxima de 10 à 15 degrés. Le vent de nord à nord-est deviendra parfois assez fort le long du littoral.

Mardi, temps lumineux et bien ensoleillé avec des maxima de 11 à 16 degrés. Le vent modéré de nord-est devient parfois assez fort l'après-midi en bord de mer.

Mercredi, la journée débute dans le soleil mais quelques développements nuageux reviendront l'après-midi par l'est. Le temps devrait rester sec avec des maxima de 11 à 16 degrés et un vent modéré de nord-est. L'après-midi, le vent deviendra parfois assez fort de nord à nord-est dans la région côtière.

Jeudi, le temps devrait être partiellement nuageux et rester sec avec essentiellement des bancs de nuages élevés. L'atmosphère se radoucit avec des températures qui atteignent 14 à 18 degrés.