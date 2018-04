Prévisions météo: le soleil va briller cette semaine... jusqu'à 27 degrés jeudi

Ce lundi des périodes ensoleillées puis un temps nuageux mais généralement sec même si une ondée n'est pas exclue. Maxima de 13 à 18 degrés. De mardi jusqu'en fin de semaine, beaucoup de soleil et temps chaud avec des maxima qui dépasseront bien les 20 degrés et en fin de semaine probablement les 25 degrés.

Lundi, le ciel sera d'abord changeant avec des périodes ensoleillées et des passages nuageux. Dans le courant de la journée, des champs nuageux se développeront et une ondée locale n'est pas exclue, mais la plupart du temps il fera sec. Maxima de 13 degrés à la mer et en haute Belgique et de 16 à 18 degrés ailleurs. Vent faible à modéré d' ouest-sud-ouest tournant à l'ouest.



Cette nuit, le temps restera sec avec de larges éclaircies. Localement, de la brume et un banc de brouillard, surtout en mer, pourront se former. Minima entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 7 ou 8 degrés sur l'ouest. Vent faible de direction variable puis souvent de sud-sud-est.





Situation atmosphérique générale



Aujourd'hui, une crête issue de l'anticyclone des Açores se développera vers nos régions. Graduellement, un noyau anticyclonique se développera à l'est de notre pays et déterminera un temps ensoleillé et chaud pour cette semaine. De mardi jusqu'en fin de semaine, beaucoup de soleil et temps chaud avec des maxima qui dépasseront bien les 20 degrés.





MÉTÉO : LES PRÉVISIONS DE VOTRE RÉGION



Jusqu'à 26 degrés jeudi



De mercredi à vendredi compris, l'anticyclone recouvrant l'Allemagne et la Pologne continuera à régir notre temps. Le soleil sera généreux et les températures continueront de grimper: les maxima, compris entre 20 et 24 degrés mercredi, passeront en effet à des valeurs comprises entre 21 et localement 27 degrés jeudi et vendredi. Le vent sera faible à modéré d'est puis de sud-est.

Samedi et dimanche, la zone de haute pression qui a favorablement déterminé notre temps les jours précédents se retirera vers la mer Noire. Toutefois, une nouvelle cellule anticyclonique se calera sur les îles Britanniques. Le temps devrait donc rester sec et lumineux, mais nous perdrons quelques degrés avec des maxima proches de 19 degrés dans le centre.