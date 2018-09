Prévisions météo: le soleil va-t-il nous poser un lapin ce week-end?

Selon l'IRM (Institut Royal Météorologique), le soleil sera bien au rendez-vous ce week-end. Ce matin, après dissipation de la grisaille localisée, le temps sera ensoleillé. Plus tard, quelques nuages cumuliformes se développeront et le ciel deviendra partiellement nuageux. Le temps restera sec avec des maxima qui oscilleront entre 16 degrés en Ardenne et 21 ou localement 22 degrés en plaine, sous un vent généralement faible de secteur nord-est.

Demain dimanche, nous profiterons d'un temps sec et d'un soleil généreux en matinée. Ensuite, des nuages cumuliformes se développeront. Le ciel deviendra nuageux, mais le temps restera sec. Les températures maximales seront comprises entre 19 degrés en Haute Ardenne et 23 ou 24 degrés dans le centre, sous un vent faible à modéré de secteur est à nord-est.