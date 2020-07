Prévisions météo: le temps reste idéal pour profiter des vacances

Ce mercredi, le temps restera sec et assez ensoleillé avec à nouveau le développement de nuages cumuliformes. Nous prévoyons également des voiles d'altitude, surtout sur la moitié ouest du pays. Il y aura donc davantage de soleil sur le sud-est. Les maxima évolueront entre 19 degrés au littoral et 24 degrés en Lorraine belge. Le vent sera faible, ensuite modéré, de secteur nord.

Cette nuit, le temps sera d'abord peu nuageux et toujours sec. Ensuite, des voiles d'altitude arriveront depuis la frontière française. Un peu de brume sera possible. Les minima évolueront entre 7 et 11 degrés sous un vent faible de secteur nord, s'orientant à l'est.

Jeudi, le temps sera sec, calme et peu à partiellement nuageux. Les maxima se situeront entre 21 et 26 degrés.

Vendredi, nous prévoyons des périodes de pluie ou des averses à partir du littoral. Les maxima varieront autour de 21 degrés dans la plupart des régions. Le vent sera faible à modéré d'ouest.

Samedi, la nébulosité sera souvent abondante et une zone de pluie atteindra notre pays au cours de l'après-midi depuis l'ouest. Il fera probablement sec sur le sud-est du pays. Les maxima avoisineront les 20 degrés sur l'ouest mais monteront encore jusqu'à 25 degrés dans le sud.

Dimanche, nous prévoyons d'abord des averses. Ensuite, le temps deviendra plus sec à partir de l'ouest avec davantage d'éclaircies. Les maxima se situeront autour de 21 à 22 degrés.