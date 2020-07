Prévisions météo: le temps s'améliore doucement mais sûrement...

Demain vendredi, la nébulosité sera abondante et quelques pluies ou averses traverseront le pays du littoral vers l'Ardenne. L'après-midi, le temps redeviendra plus sec à partir du nord-ouest avec davantage d'éclaircies. Une averse isolée restera possible. Maxima de 17 à 19 degrés en bord de mer et en Ardenne, et entre 19 et 21 degrés dans les autres régions. Le vent basculera au nord-ouest en étant généralement modéré dans l'intérieur du pays et assez fort en bord de mer. Il faiblira en soirée.