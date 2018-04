Prévisions météo: le thermomètre pourrait flirter avec les 20 degrés vendredi prochain

Selon les prévisions diffusées par l'IRM, institut royal météorologique, la fin de la semaine pourrait être éblouissante.

Aujourd'hui, nuages et averses seront encore présents. Toutefois le soleil fera son apparition par intermittence. L'après-midi, retour d'un temps plus sec avec des éclaircies à partir de la côte. Toutefois, quelques averses seront toujours possibles sur l'est jusqu’en soirée. Les maxima oscilleront entre 4 et 8 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 7 à 9 degrés ailleurs. Vent modéré d'ouest à nord-ouest.

Ce soir, d'abord quelques averses résiduelles sur l'est du pays. Le temps redeviendra ensuite sec avec de larges éclaircies. En fin de nuit, retour d'un ciel plus nuageux à partir du sud-ouest suivi de faibles pluies. Les minima s seront proches de 0 degré en Hautes Fagnes, de 5 degrés au littoral et de 4 degrés dans le centre. Vent faible de directions variables, devenant ensuite modéré de sud à sud-est.

Prévisions pour lundi

Lundi, nous conserverons un ciel très nuageux. Le matin, une zone de pluie peu active touchera l'ouest et le nord du pays. En fin d'après-midi, ces faibles pluies concerneront aussi les autres régions. Les maxima oscilleront entre 9 et 12 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 11 et 14 degrés ailleurs. Vent modéré de sud à sud-est.



Prévisions de mardi à samedi

Mardi, variable avec de la pluie et des averses. Les maxima varieront autour de 14 voire localement 15 degrés. Le vent restera modéré de secteur sud.

Mercredi, le temps deviendra généralement nuageux avec des averses et un risque d'orage. Vent soutenu. Maxima compris autour de 13 ou 14 degrés.

Jeudi et vendredi, nous bénéficieront probablement d'une amélioration du temps avec beaucoup de soleil et quelques nuages d'altitude. Les maxima seront proches de 11 ou 12 degrés jeudi mais vendredi ils pourraient monter jusqu'à 18 ou 19 degrés.

Samedi, le temps devrait rester chaud avec des maxima proches de 20 degrés mais le risque d’averses augmentera.