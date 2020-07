Prévisions météo: le thermomètre S’AFFOLE pour la fin de semaine

Jusqu'à 35 degrés annoncés vendredi...

Petite offensive, de courte durée mais très intense, de l'été en cette fin de mois de juillet. Dès ce mercredi, un noyau de haute pression près de la Normandie influencera favorablement notre temps. Cet anticyclone se décalera via nos régions vers l'Allemagne de sorte que de l'air continental, chaud à très chaud atteindra la Belgique ce jeudi et vendredi.

Ce matin, on remarque de larges éclaircies sur l'ensemble du pays et malgré quelques nuages cumuliformes, le soleil restera généreux.

Les maxima se situeront autour de 19 à 20°C à la Côte, entre 20 et 22°C en Ardenne et entre 22 et 24°C ailleurs. Le vent sera faible à modéré. Ce soir et durant la nuit prochaine, le temps restera sec, calme et serein. Les minima se situeront entre 6°C en Hautes Fagnes et 12 ou 13°C dans les grands centres urbains.

Le mercure grimpera ensuite jusqu'à 28°C jeudi.

Vendredi, le temps sera également ensoleillé et très chaud. Les maxima se situeront entre 29 degrés en Ardenne, autour de 32 ou 33 degrés dans le centre et éventuellement 35 degrés en Campine, sous un vent faible à modéré de secteur sud-est. Des nuages (élevés) un peu plus nombreux pourraient dériver sur l'ouest du pays en soirée.

Dès samedi, la situation va se dégrader, avec des orages et des précipitations qui vont faire chuter le thermomètre à 20 degrés lundi ou mardi.

