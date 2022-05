Prévisions météo: le thermomètre va frôler les 30 degrés avant un week-end plus frais

Voici les prévisions de l'IRM (Institut Royal Météorologique) pour une semaine partagée entre beau temps et orage.

Ce lundi matin, des périodes ensoleillées alterneront avec des champs nuageux sous un temps sec sur la plupart des régions. Ensuite, la nébulosité augmentera et le risque d'une averse(orageuse) augmentera, essentiellement sur la partie orientale du pays. Vers le soir, le ciel s’éclaircira tandis que la tendance aux averses diminuera. Les maxima se situeront autour de 19 degrés en Hautes-Fagnes et à la mer et seront proches de 25 degrés environ sur le centre. Le vent sera faible à modéré de secteur sud le matin. Plus tard, il deviendra modéré, ou parfois assez fort à la mer,

de secteur ouest.

Ce soir, le temps sera sec sur la plupart des régions avec de larges éclaircies et des voiles d'altitude. En cours de nuit, la nébulosité augmentera et l'une ou l'autre ondée sera possible. Les températures minimales, douces, seront comprises entre 12 degrés en Hautes-Fagnes, 15 degrés à la mer et 16 degrés sur le centre. Le vent modéré d'ouest deviendra faible de direction variable.

Coucou les 30 degrés!

Mardi, la nébulosité restera variable avec un risque d'une averse locale. Vers le soir, les éclaircies s’élargiront. Les maxima seront compris entre 21 et 22 degrés à la mer ou en Hautes-Fagnes et entre 26 à 28 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera d’abord faible de secteur est à sud-est, ensuite de direction variable. Au littoral, une brise de mer modérée de secteur nord-est se mettra en place l’après-midi.

Mercredi, le temps sera d'abord assez ensoleillé sur la plupart des régions. Toutefois, en cours de journée, des champs de nuages moyens et élevés plus nombreux dériveront sur le pays. Le temps restera généralement sec. Les maxima, à nouveau chauds atteindront 28 à 29 degrés dans le centre voire même 30 degrés localement. A la côte, il fera plus frais suite à une brise de mer s'enclenchant l'après-midi.

Jeudi, après une nuit très douce, le temps deviendra lourd et le risque d'orage augmentera. Les maxima seront de l'ordre de 28 degrés dans le centre.

Vendredi également, des averses(orageuses) répandues pourront se développer. Maxima de l'ordre de 27 degrés dans le centre.

Un week-end plus frais

Samedi, notre pays sera sous l’influence d’une masse d’air plus océanique et moins chaude. La nébulosité sera variable sous un temps sec à une averse locale près. Les maxima oscilleront autour de 20 degrés dans le centre. Vent sensible.

Dimanche, sous un ciel partiellement nuageux, le temps restera sec à une averse locale près avec des maxima proches de 20 degrés dans le centre.