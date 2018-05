Prévisions météo: le thermomètre va GRAPPILLER des degrés de jour en jour

A partir de vendredi,le temps sera ensoleillé avec des températures en hausse : 17 degrés vendredi après-midi à Bruxelles, autour de 20 degrés samedi, pour finalement tendre vers 25 degrés en début de semaine prochaine. Selon l'Institut Royal Météorologique, le mercure va grappiller des degrés ce week-end, avec un dimanche qui va être ensoleillé et chaud.

Aujourd'hui, il y aura de belles éclaircies, puis davantage de nuages dans l'intérieur des terres mais temps sec. Maxima de 11 à 16 degrés. Cette nuit, le ciel sera dégagé avec un risque localisé de brume ou de brouillard. Minima de 1 à 5 degrés.

Prévisions pour aujourd'hui et cette nuit

Aujourd'hui, les éclaircies seront larges. En cours, de journée, des champs nuageux se développeront toutefois dans l'intérieur des terres, mais le temps restera sec. Les maxima se situeront entre 11 degrés en Hautes-Fagnes et 16 degrés en Campine, sous un vent faible à modéré de secteur nord-ouest à nord.

Ce soir, les nuages disparaîtront progressivement et la nuit sera étoilée, mais plutôt fraîche avec des minima de 1 à 5 degrés. Le vent sera faible, et sur le sud-est parfois encore modéré, de direction variable ou de nord à nord-est. De la brume ou du brouillard pourra se former par endroits.

C'est un anticyclone des Açores qui va s'installer sur nos régions

Aujourd'hui, notre temps sera favorablement déterminé par une crête issue de l'anticyclone des Açores. Demain, le noyau anticyclonique finira d'ailleurs par s'installer au nord de nos régions et nous resterons sous son influence au moins jusqu'en début de semaine prochaine.

De samedi à lundi, nous prévoyons un temps ensoleillé avec des maxima qui seront de l'ordre de 20 degrés samedi et augmenteront progressivement pour atteindre 25 degrés lundi. Le vent sera faible à modéré d'abord de nord-est s'orientant graduellement à l'est.

Mardi et mercredi, le temps restera généralement ensoleillé mais pourrait devenir légèrement instable. De ce fait, le risque d'une averse ne pourra être totalement exclu. Les maxima resteront supérieurs à 20 degrés.