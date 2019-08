Prévisions météo: le thermomètre va grimper

La journée de vendredi sera ensoleillée et chaude avec par moments des voiles d'altitude, principalement en matinée, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima seront compris entre 23 degrés à la côte et 28 degrés en Campine. Le vent sera généralement faible et variable ou de secteur est. Dans le courant de l'après-midi, il deviendra parfois modéré et s'orientera au nord dans l'intérieur et au nord à nord-est à la côte.



Vendredi soir et durant la nuit, le ciel sera serein. Les minima seront compris entre 10 et 15 degrés, sous un vent faible à modéré de nord-est, virant à l'est à sud­-est. Samedi, le temps sera très ensoleillé malgré la présence de quelques voiles d'altitude parfois plus nombreux sur certaines régions. Les températures poursuivront leur hausse avec des valeurs comprises entre 25 degrés en Haute Ardenne, 28 degrés sur le centre et jusque 29 degrés en Campine. Le vent sera faible de secteur est à sud-est.

Dimanche, le temps restera calme et chaud. Des voiles d'altitude assez nombreux sont attendus. Sur l'est du pays, des nuages cumuliformes pourront également se développer, mais ils ne devraient pas évoluer jusqu'à l'averse. Maxima dans la plupart des régions proches de 29 à 30 degrés.