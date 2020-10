Prévisions météo: le vent a soufflé fort et ce n'est pas fini

Demain matin, de nombreux champs de nuages bas sont prévus au sud du sillon Sambre et Meuse, éventuellement à l'origine de faibles précipitations. En cours de journée, le ciel deviendra partout hésitant entre éclaircies et périodes nuageuses. Des averses pouvant s'accompagner d'un coup de tonnerre séviront en mer et pourront toucher notre littoral, principalement en soirée et la nuit lorsque le flux deviendra plus maritime. Les maxima, de saison, seront compris entre 9 et 13 degrés. Le vent sera modéré ou temporairement assez fort, au littoral parfois même fort, de sud-ouest à sud-sud-ouest. Les rafales atteindront des valeurs de 50 à 60 km/h. En soirée, le vent s'orientera donc à l'ouest-sud-ouest à la côte.

Mardi, la journée débutera par un temps gris au sud du sillon Sambre et Meuse avec des nuages bas, de la brume et du brouillard. Ailleurs, on prévoit des éclaircies. Ensuite, la nébulosité deviendra variable partout avec un risque de quelques averses. Dans le courant de l'après-midi et en soirée, le ciel se couvrira depuis l'ouest avec l'arrivée d'une zone de pluie et d'averses. En journée, le vent sera modéré de sud-ouest revenant au secteur sud. Il se renforcera à l'approche de la perturbation. Maxima de 8 à 13 degrés.

Mercredi, le temps sera venteux et variable avec des périodes de pluie ou d'intenses averses depuis l'ouest. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest avec des coups de vent de 70 km/h, voire davantage sous une averse. Maxima de 9 à 13 degrés.

Jeudi, le ciel sera d'abord changeant avec un risque d'averses. Ensuite, le temps deviendra très nuageux et des pluies envahiront tout le territoire depuis l'ouest. En journée, les températures ne dépasseront pas les 8 à 13 degrés. En soirée et la nuit suivante, de l'air plus doux gagnera nos régions mais le vent d'ouest à sud-ouest, modéré en journée, se renforcera.

Vendredi, le temps restera relativement venteux avec un ciel plutôt très nuageux et un risque de faibles pluies ou bruines. Il fera par contre nettement plus doux avec des maxima de 11 à 17 degrés, sous un vent modéré à assez fort d'ouest-sud-ouest.