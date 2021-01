Prévisions météo: le vent n'a pas fini de souffler...

La journée de jeudi débutera sous une zone de pluie accompagnée de fortes rafales de vent pouvant atteindre 100 km/h à l'aube. Le vent s'apaisera ensuite pour laisser place à un ciel dégagé, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les nuages reviendront au cours de l'après-midi et de la pluie est attendue en soirée. Pendant la journée, le vent continuera de souffler assez fort de secteur sud-ouest, sous des maxima compris entre 6 degrés dans les Hautes Fagnes et 9 degrés ailleurs.



Pendant la nuit de jeudi à vendredi, il fera d'abord très nuageux et pluvieux, avec temporairement beaucoup de vent. Ensuite, des éclaircies gagneront progressivement la moitié ouest du pays. Dans l'est, le temps restera assez nuageux avec encore de la pluie. En Haute Belgique, les précipitations pourront progressivement adopter un caractère hivernal. Le thermomètre affichera de 1 degré en Hautes Fagnes à 5 degrés à la mer. Le vent continuera de souffler avec des rafales de 80 ou 90 km/h, surtout sur le centre et l'est du pays durant la première partie de la nuit.

Vendredi matin, la zone de précipitations, éventuellement à caractère hivernal sur les hauteurs, sera encore présente sur le sud-est du pays alors qu'ailleurs le temps sera plus sec avec des éclaircies. Durant l'après-midi, le temps deviendra assez ensoleillé et il fera sec avec localement une ondée, surtout en fin de journée et soirée. Les maxima oscilleront entre 2 degrés en Hautes-Fagnes à 6 ou 7 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest sera modéré et s'orientera plus tard au sud-sud-ouest.

Samedi matin, le ciel sera d'abord partiellement à très nuageux avec toujours un risque de quelques averses. En cours de journée, la nébulosité deviendra plus abondante et les précipitations s'intensifieront surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Il s'agira de chute de neige en Ardenne. Ailleurs, elles pourraient adopter un caractère hivernal principalement en soirée. Maxima entre 1 degré sur les hauteurs de l'Ardenne et 5 degrés à la côte. Vent modéré de sud-ouest, tournant au nord-ouest.

Dimanche, le temps deviendra d'abord très nuageux avec encore quelques précipitations hivernales. En Ardenne, il s'agira d'averses de neige. Dans le courant de la journée, le temps deviendra sec avec des éclaircies depuis l'ouest. Les maxima oscilleront entre -1 degré en Hautes Fagnes à +4 ou +5 degrés sur l’ouest du pays. Vent modéré d'ouest, s'orientant au sud.

