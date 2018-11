Prévisions météo: le week-end approche, le soleil s'éloigne

La journée de vendredi sera encore marquée par de belles éclaircies et périodes ensoleillées, avec des températures supérieures aux normales de saison. Ce week-end, le mercure restera élevé pour la mi-novembre, mais le ciel sera nettement plus gris, avec de larges périodes de pluie.

Selon l'Institut royal météorologique, nous bénéficierons à nouveau ce vendredi d'un temps sec et assez doux avec de belles éclaircies et quelques passages nuageux en alternance. Les températures maximales varieront de 11° ou 12° en Ardenne à 14° à 16° ailleurs, sous un vent modéré de secteur sud à sud-est.

Durant la nuit de vendredi à samedi, le ciel se couvrira depuis l'ouest, annonçant le passage d'ouest en est d'une zone de pluie active en seconde partie de nuit. Les minima varieront de 8° à 12°. Le vent de sud modéré se renforcera à assez fort avec des rafales jusqu'à 60 km/h.



Beaucoup de nébulosité pour le week-end

Samedi, le ciel sera très nuageux à couvert avec des pluies résiduelles à l'est. Ensuite, quelques averses seront possibles. Les maxima varieront entre 10° en Hautes- Fagnes et 14° dans le centre du pays. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud et les rafales pourront atteindre des valeurs de 60 km/h.

Dimanche, la nébulosité sera variable à souvent abondante avec des périodes de pluie ou d'averses. Un orage ne sera d'ailleurs pas exclu. Les maxima se situeront entre 10° et 14°. Le vent sera modéré, et à la mer assez fort, de secteur sud à sud-ouest.