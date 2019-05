Prévisions météo: le week-end arrive, et ça va se gâter

Ce vendredi, le ciel sera souvent très nuageux avec par moments quelques faibles pluies ou une ondée. Dans le sud du pays, le temps restera généralement sec avec des éclaircies. Dans le courant de la journée, le temps deviendra instable avec des éclaircies et des cumulus, qui en se développant pourront donner lieu à quelques ondées dans la moitié sud du pays. Les maxima seront compris entre 13 et 16 degrés. Le vent sera généralement faible de directions variées.

Ce soir, quelques averses seront encore possibles. Dans le sud-est, un coup de tonnerre n'est pas exclu. Dans le courant de la nuit, le temps deviendra généralement sec avec des éclaircies et des passages nuageux. Principalement en Basse Belgique, de la brume et localement un banc de brouillard pourront se former. Les minima seront compris entre 7 et 11 degrés sous un vent généralement faible d'est à sud-est dans l’intérieur et de nord-est à la côte.

Samedi, de l'air relativement chaud et instable sera à l'origine du développement d'averses et de quelques orages, principalement l'après-midi. Les précipitations seront probablement plus fréquentes dans la partie Est du pays. Le littoral pourrait profiter d'un temps sec toute la journée. Les maxima flirteront avec les 20 degrés dans le centre sous un vent faible et variable.

Dimanche encore, le temps sera assez chaud mais instable avec rapidement des averses. Tandis que le temps pourrait devenir sec dans l'ouest du pays en cours de journée, les précipitations deviendront plus actives et parfois orageuses du centre à l'est du pays. Toujours des maxima de l'ordre de 20 degrés à Bruxelles.

Lundi, le temps restera sec sur la plupart des régions avec un ciel partiellement à parfois encore très nuageux. Surtout dans le sud du pays, le risque d'une averse est peu plus marqué. Maxima encore assez chauds, autour de 19 degrés.

Mardi, une nébulosité variable avec surtout dans l'est encore des averses. Maxima autour de 19 degrés pour le centre du pays.

Mercredi, un ciel partiellement à parfois très nuageux avec par endroits encore une averse. Maxima autour de 19 degrés.

Jeudi, un temps souvent sec avec du soleil. Maxima autour de 20 degrés.