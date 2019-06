Prévisions météo: les averses orageuses de retour dès ce lundi

Ce lundi matin, le ciel sera d'abord partiellement nuageux avec un risque de quelques ondées, surtout sur l'ouest. Sur le sud, de larges éclaircies seront parfois et temporairement possibles. L'après-midi, des cumulus de plus en plus nombreux se développeront et des averses orageuses parfois intenses éclateront. Elles pourront surtout donner de grandes quantités d'eau en peu de temps et par endroits des bourrasques de vent. Les maxima s'échelonneront entre 17 degrés au littoral et 24 degrés en Campine. A la mer, un vent modéré de nord-est, puis de sud-ouest soufflera. Dans l'intérieur, le vent sera faible et variable avant de devenir faible à modéré de sud-ouest l'après-midi.

Ce soir, des averses (orageuses) seront encore possibles, mais elles s'évacueront par le nord du pays. Ensuite, durant la nuit, le temps deviendra plus calme et plus sec avec des éclaircies. Quelques brumes et bancs de brouillard pourront se former par endroits. Les minima descendront vers des valeurs comprises entre 7 et 11 degrés. Le vent sera généralement faible, à temporairement modéré au littoral, d'ouest à sud-ouest.

Mardi matin, le temps sera temporairement sec sous un ciel partagé entre soleil et champs nuageux. La nébulosité augmentera progressivement à partir du sud-est avec des pluies et des averses pouvant localement prendre un caractère orageux. Les maxima seront compris entre 12 degrés en Hautes-Fagnes et 17 ou 18 degrés en Basse Belgique. Le vent sera faible, parfois modéré au littoral, de secteur sud à sud-ouest, et plus tard de direction variable.

Mercredi, en matinée, une perturbation remontera depuis la France avec des pluies plus importantes sur la moitié est du pays. Quelques coups de tonnerre seront possibles. Dans le courant de la journée, le temps pourrait toutefois devenir plus sec avec davantage d'éclaircies. Les maxima seront de l'ordre de 19 degrés dans le centre du pays, sous un vent généralement modéré de secteur sud.

Jeudi, des périodes ensoleillées alterneront avec des épisodes plus nuageux. Les nuages deviendront graduellement plus nombreux avec un risque croissant d'averses (parfois orageuses). Les températures atteindront des valeurs voisines de 21 degrés, sous un vent généralement modéré de secteur sud à sud-ouest.

Vendredi, le temps pourrait être un peu plus calme avec quelques averses avant l'arrivée de précipitations plus soutenues en fin de journée. Le mercure atteindra 21 degrés.