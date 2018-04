Prévisions météo: rangez vos doudounes au placard, soleil et 20 degrés sont au menu du week-end

Selon l'IRM (Institut Royal Météorologique), il va faire très beau ce week-end.

Vous allez pouvoir mettre les grosses vestes et les écharpes de côté ce week-end. On annonce un beau soleil et des températures plus qu'agréables, proches des 20°. Avec l'arrivée des beaux jours, les tenanciers de bars et les restaurateurs préparent leur terrasse. Les bouchers s'attendent aussi à voir pas mal de clients.



Prévisions pour aujourd'hui et cette nuit

Aujourd'hui, le ciel sera souvent ensoleillé avec parfois quelques voiles nuageux d'altitude. Les maxima seront compris entre 11 degrés en Hautes-Fagnes et 16 degrés dans le centre du pays. Le vent de secteur sud-est sera modéré, au littoral et en Ardenne parfois assez fort.



Ce soir et la nuit prochaine, le temps restera sec et peu nuageux. On prévoit parfois des nuages d'altitude, surtout en fin de nuit sur l'ouest. Les minima seront relativement doux avec des valeurs de 4 degrés en Hautes-Fagnes à 8 ou 9 degrés dans le centre et l'ouest. Le vent sera généralement modéré de secteur sud-sud-est.

Prévisions de dimanche à jeudi.

Prévisions pour samedi

Samedi sera une agréable journée printanière avec du soleil et des nuages d'altitude. Sur l'ouest, nous prévoyons davantage de nuages mais le temps y restera pratiquement sec. Les maxima seront compris entre 16 degrés en haute Belgique et 21 degrés en Campine. Le vent sera modéré de secteur sud.

Prévisions de dimanche à jeudi

Dimanche, le temps restera sec dans la plupart des régions avec du soleil et des champs de nuages élevés. Dans l'ouest du pays, un peu de pluie pourrait toutefois se produire en début de journée. Il fera chaud avec des maxima proches de 20 degrés dans l'intérieur des terres, sous un vent généralement faible de directions variées ou de secteur sud. En bord de mer, par contre, les maxima ne dépasseront pas les 12 degrés, sous l'effet d'une brise de mer de nord à nord-est.

Lundi, la nébulosité sera variable à parfois abondante et quelques averses, éventuellement orageuses, pourront se développer en cours de journée. Il fera toujours chaud dans l'intérieur du pays avec des maxima de 18 à 21 degrés. A la mer, une brise de mer modérée ne permettra sans doute pas aux températures de dépasser les 12 degrés.

Mardi et mercredi, les nuages seront nombreux et des averses ou des orages pourront se produire sur l'ensemble du pays. Par endroits, le temps devrait toutefois rester sec. Les maxima se situeront entre 15 et 20 degrés dans l'intérieur et autour de 12 degrés à la côte en cas de brise de mer modérée.

Jeudi, le temps devrait rester sec avec davantage d'éclaircies. Le vent deviendra modéré de secteur nord-est. Les maxima varieront de 14 à 18 degrés dans l'intérieur, et se situeront autour de 12 degrés à la mer.