Prévisions météo: les jours se suivent et se ressemblent...

Ce matin, le temps sera généralement sec avec possibilité d'éclaircies dans un ciel souvent voilé. Sur l'est du pays, probablement davantage de nuages avec encore temporairement quelques bruines. Cet après-midi, la nébulosité augmentera depuis l'ouest et des pluies toucheront la région côtière; elles gagneront le centre en fin de journée. Il fera très doux avec des maxima oscillant entre 7 degré sen Hautes Fagnes et 12 degrés en Campine. Le vent sera modéré à localement assez fort de sud-sud-ouest avec des rafales possibles jusque 50 km/h.