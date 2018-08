Prévisions météo: les orages sont de retour en ce début de semaine

Les nuages seront très présents lundi, avec des averses, parfois intenses, qui tomberont régulièrement et qui seront accompagnées d'orage, voire éventuellement de grêle, indique l'Institut royal météorologique (IRM).

Les températures seront en baisse, avec 19° en Hautes-Fagnes et 23° en Campine. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest, s'orientant à l'ouest-sud-ouest. Des rafales pourront atteindre les 60km/h, voire plus sous les orages.



L'IRM lance d'ailleurs une alerte jaune aux orages sur l'ensemble du pays à partir de lundi 05h00 jusque 23h00. Cette alerte signifie qu'un orage local peut survenir, ce qui peut représenter un danger.La nébulosité restera abondante en soirée et il subsistera un risque d'averses potentiellement orageuses. Le temps deviendra ensuite plus sec et le risque d'orage s'éloignera.

Le mercure oscillera entre 12 et 17°. Les nuages seront toujours présents mardi matin, avec quelques averses. Au cours de l'après-midi, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies depuis l'ouest du pays. Le thermomètre affichera 20° en Haute Belgique et 25° en Campine.