Prévisions météo: les orages sont-ils derrière nous?

Aujourd'hui, la nébulosité deviendra variable à parfois abondante et il fera assez venteux. En matinée, une zone de pluie et d'averses quittera le pays par le nord-est et l'est du pays. Un orage sera même encore possible principalement dans le nord-est du pays.

Ensuite, l'après-midi, une nouvelle zone de pluie atteindra le pays par l'ouest mais les précipitations seront faibles. Les maxima seront de l'ordre de 21 ou 22 degrés à la mer et en Ardenne, autour de 23 ou 24 degrés dans le centre du pays, et encore 26 degrés dans le nord-est du pays. Le vent sera modéré à parfois assez fort de secteur sud-ouest. Rafales possibles jusque 70 km/h.