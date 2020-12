Prévisions météo: la NEIGE n'est plus très loin...

Ce dimanche, le temps sera calme et débutera sous les éclaircies. Des nuages s'inviteront toutefois sur l'est du pays. La nébulosité progressera ensuite en cours de journée et se traduira, en soirée, par quelques précipitations hivernales.



Le mercure affichera entre 2°C et 6°C , sous un vent généralement faible voire modéré à la Côte. Un peu de brume ou quelques bancs de brouillard givrant pourront se former en début de nuit, tandis qu'il neigera en Ardenne où les routes seront glissantes. En deuxième partie de nuit, des précipitations de neige fondante ou de pluie s'étendront au centre et à l'ouest du pays avec également un risque de routes glissantes. Les températures minimales varieront entre 0°C et -2°C. Le vent sera généralement faible. Lundi matin, la nébulosité sera abondante avec des précipitations, surtout sur la moitié nord-est du pays. En Ardenne, il s'agira vraisemblablement de chutes de neige. En basse Belgique, les précipitations pourraient d'abord encore adopter un caractère hivernal avant de se transformer en pluie.

En cours d'après-midi, la perturbation quittera le pays par le nord. Les maxima se situeront entre 0 degré en Hautes-Fagnes et +6 ou +7 degrés à la mer. Le vent sera modéré et reviendra du secteur ouest au sud-sud-ouest. Au littoral, il sera parfois modéré et reviendra du nord-ouest au sud-ouest.

Mardi, après dissipation de la grisaille matinale locale, le temps sera généralement sec avec quelques éclaircies. A la mer, la nébulosité sera plus abondante et une averse ne sera pas exclue. Les maxima se situeront entre 0 degré en Ardenne et +5 degrés au littoral, sous un vent faible, modéré à la côte de secteur sud.

Mercredi, le temps restera généralement sec mais les nuages bas seront nombreux. Les températures seront toujours assez froides avec des maxima de 0 à +5 degrés. Vent généralement modéré de sud.

Jeudi, le temps restera calme et assez froid avec des champs nuageux et d'éventuelles éclaircies. Dans un flux de sud-est, le risque de précipitations restera plutôt limité. Maxima de 0 à +5 degrés.

Vendredi, le risque de faibles précipitations hivernales serait déjà un peu plus important. Les températures resteraient proches de 3 degrés dans le centre du pays.