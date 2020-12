Prévisions météo: la NEIGE n'est plus très loin...

Ce dimanche, le temps sera calme et débutera sous les éclaircies. Des nuages s'inviteront toutefois sur l'est du pays. La nébulosité progressera ensuite en cours de journée et se traduira, en soirée, par quelques précipitations hivernales.

L'Institut royal de météorologie émet une alerte jaune aux conditions glissantes à partir de ce dimanche 7h et jusque lundi 14h.



Le mercure affichera entre 2°C et 6°C , sous un vent généralement faible voire modéré à la Côte. Un peu de brume ou quelques bancs de brouillard givrant pourront se former en début de nuit, tandis qu'il neigera en Ardenne où les routes seront glissantes.

Ce dimanche soir et la nuit de dimanche à lundi, on attend des chutes de neige en Ardenne au dessus de 300 m et de la neige fondante à plus basse altitude. Ce lundi, la neige continuera à s'accumuler au dessus de 300 m, ailleurs les précipitations se transformeront graduellement en neige fondante ou en pluie. Estimation de l'accumulation de neige ce lundi 6h- province de Liège et de Luxembourg au dessus de 300 m: 5 à 10 cm voire localement plus.

Lundi matin, la nébulosité sera abondante avec des précipitations, surtout sur la moitié nord-est du pays. En Ardenne, il s'agira vraisemblablement de chutes de neige. En basse Belgique, les précipitations pourraient d'abord encore adopter un caractère hivernal avant de se transformer en pluie. En cours d'après-midi, la perturbation quittera le pays par le nord. Les maxima se situeront entre 0 degré en Hautes-Fagnes et +6 ou +7 degrés à la mer. Le vent sera modéré et reviendra du secteur ouest au sud-sud-ouest. Au littoral, il sera parfois modéré et reviendra du nord-ouest au sud-ouest.