Prévisions météo: les premières pluies de 2020 arrivent

Aujourd'hui jeudi, temps généralement sec. Quelques faibles bruines ne sont cependant pas exclues par endroits. En Ardenne, les nuages bas pourront parfois réduire la visibilité. Maxima de 3 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 8 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera généralement modéré de sud.

Aujourd'hui jeudi, nébulosité abondante mais temps généralement sec. Quelques faibles bruines ne sont cependant pas exclues par endroits. En Ardenne, les nuages bas pourront parfois réduire la visibilité. Maxima de 3 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 8 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera généralement modéré de sud.

La nuit prochaine, le ciel restera fort encombré avec toujours un risque de faibles bruines, surtout en Ardenne où la visibilité sera parfois réduite. En fin de nuit, une zone de pluie plus structurée abordera le pays par l'ouest. Les minima seront observés en début de nuit et varieront entre 3 et 8 degrés. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest.

Vendredi, la zone de pluie traversera notre pays du littoral vers l'Ardenne. A l'arrière quelques timides éclaircies reviendront sur l'ouest du pays. Temps doux avec des maxima de 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 11 degrés sur l'ouest. Le vent modéré de sud à sud-ouest s'orientera entre l'ouest et le nord-ouest en Flandre. Le long du littoral, il sera parfois assez fort.

Samedi, la dépression sur le nord de la Scandinavie dirigera des courants maritimes frais et légèrement instables vers nos régions. Le ciel sera assez nuageux avec quelques averses, surtout sur le nord-est du pays. Maxima de 3 à 8 degrés avec un vent modéré d'ouest à nord-ouest, le long du littoral parfois assez fort.

Dimanche, l'influence anticyclonique se fera à nouveau sentir. Temps plus calme avec des brouillards matinaux suivis de quelques éclaircies la journée. Maxima de 3 à 7 degrés.

Lundi, la grisaille matinale devrait faire place aux éclaircies. La pluie devrait ensuite revenir au cours de la nuit suivante. Maxima de 2 à 6 degrés.

Mardi, ciel très nuageux avec encore quelques pluies. Temps plus doux avec des températures proches de 8 degrés.

La journée de mercredi s'annonce assez venteuse mais fort douce. De nouvelles pluies devraient traverser le pays.