Prévisions météo: les restes du cyclone Lorenzo vont arroser la Belgique

Vent, pluie, froid: pas de doute, l'automne est là. Dans le détail, cependant, les journées suivantes seront assez contrastées.

Ce jeudi, il y aura une alternance de nuages et d'éclaircies, selon les prévisions de l'IRM. Quelques averses seront encore possibles en première partie de journée, surtout sur la moitié nord-est du pays. Les maxima atteindront de 10 degrés en Hautes-Fagnes à 14 degrés sur le centre. Le vent sera modéré de secteur ouest.

Vendredi matin, une zone de pluie, héritée de l'ex-cyclone Lorenzo transitera d'ouest en est sur le pays. Elle traînera sur nos régions jusque en soirée avec parfois des pluies soutenues. Les maxima resteront assez frais avec des valeurs comprises entre 10 degrés en Hautes-Fagnes et 15 degrés au littoral. Le vent sera d'abord modéré de secteur sud, puis il s'orientera à l'ouest-sud-ouest et sera parfois assez fort au littoral.

Samedi au sec. Après la dissipation des champs de brume éventuels, les dernières averses évacueront l'est du pays et nous retrouverons un ciel souvent très nuageux, mais un temps généralement sec. Les maxima ne dépasseront pas 8 degrés en Hautes-Fagnes et 15 degrés en Flandre. Le vent sera faible à modéré de secteur nord à nord-est.

Dimanche pourri. La fin du week-end s'annonce déjà cafardeuse. Dès dimanche matin, une nouvelle zone de pluie devrait traverser le pays d'est en ouest. Les maxima, eux, rechutent: ils ne devraient pas dépasser 12 degrés sur le centre.