Prévisions météo: les températures chutent, le VERGLAS fait son retour cette nuit

Demain matin, il conviendra d'être prudent suite à la présence de brouillard givrant par endroits et localement de plaques de givre ou de glace. Après la dissipation de la grisaille matinale, pouvant persister jusqu'en mi-journée dans certaines régions, le temps deviendra sec, calme, avec alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Les maxima se situeront entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 7 degrés à la côte. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur nord-est.

Lundi soir et durant la nuit, le temps restera sec mais deviendra froid avec des gelées généralisées dans l'intérieur des terres. Du brouillard givrant et des nuages bas pourraient se former en plusieurs endroits. Les minima seront compris entre +1 degré à la côte et -4 degrés dans l'intérieur du pays. Le vent sera faible de direction variable.