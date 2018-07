Prévisions météo: des températures estivales durant quelques jours encore

Jeudi après-midi, le temps sera chaud avec une nébulosité variable dans l'intérieur du pays mais assez bien de soleil le long du littoral. Une petite averse isolée n'est pas exclue à proximité de la France.

Les maxima seront de 23°C ou 24°C en bord de mer et sur les hauts plateaux de l'Ardenne, à 28°C ou 29°C dans la plupart des autres régions. Le vent sera faible à parfois modéré de nord à nord-est.



Les nuages se dissiperont en grande partie en soirée, et on se dirige vers une nuit calme et peu nuageuse. De nouveaux bancs nuageux pourraient cependant revenir à partir du nord en fin de nuit. Les minima iront de 11°C dans les Hautes Fagnes à 16°C le long du littoral. Dimanche, soleil et passages nuageux se partageront le ciel.





Le mercure grimpe



Un vent modéré de nord entraînera de l'air un peu moins chaud avec des maxima de 20°C ou 21°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne et de 26°C ou 27°C dans le centre du pays.

Il fera moins chaud en début de semaine prochaine, avec éventuellement une petite ondée isolée mardi. Le soleil et la chaleur devraient revenir dès mercredi. Le mercure grimpera alors progressivement à nouveau vers des valeurs de 28°C dans le centre du pays.