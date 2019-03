Prévisions météo: les températures grimpent, grimpent, jusqu'à samedi

Selon les prévisions annoncées par l'institut royal météorologique, les températures devraient grappiller des degrés au fil des jours pour atteindre les 15 degrés ce week-end.

Ce mercredi matin, la grisaille laissera la place à quelques éclaircies, surtout sur le centre et l'est du pays. En cours de journée, les champs nuageux deviendront à nouveau plus nombreux, mais le temps restera souvent sec. Une goutte est possible sur le nord-est. Le ciel pourrait rester un peu plus lumineux sur la Gaume et le littoral. Les maxima se situeront entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés en plaine. Le vent s'orientera au secteur nord à nord-ouest et deviendra même modéré l'après-midi à la côte.

Cette nuit s'annonce également calme et sèche avec à nouveau plus d'éclaircies, mais aussi un risque de formation de nuages bas, brumes et brouillards (parfois givrants en Haute-Ardenne). Les minima seront compris entre localement 0 degré en Ardenne et +6 degrés à la mer, sous un vent faible et variable.

Quid de la fin de la semaine?

Jeudi, la journée pourrait à nouveau débuter avec un peu de brume ou quelques bancs de brouillard locaux. Ensuite, des éclaircies se développeront, mais le ciel deviendra rapidement très nuageux avec une augmentation du risque d'averses à partir du nord du pays dès la mi-journée. Les maxima seront compris entre 8 et 13 degrés. Le vent sera souvent faible de direction variable puis de nord-est.

Vendredi, le temps restera sec avec d'assez belles éclaircies en matinée. L'après-midi, des champs nuageux se développeront et le ciel sera souvent fort nuageux avec quelques éclaircies. Les maxima seront proches de 14 à 15 degrés dans le centre. Le vent sera faible d'est-sud-est.

Un point culminant atteint samedi

Samedi, le temps sera sec avec des éclaircies mais aussi pas mal de champs nuageux, surtout l'après-midi. Les températures atteindront 15 degrés dans le centre du pays. En fin de journée et durant la nuit de samedi à dimanche, le risque de quelques faibles pluies augmentera avec le passage d'une front froid affaibli. Le vent modéré de sud-ouest virera ensuite au nord-ouest.