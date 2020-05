Prévisions météo: les températures vont monter en FLÈCHE

Aujourd'hui, la journée débutera sous le soleil sur la plupart des régions. A la mer, par contre, le ciel sera plutôt couvert avec un risque d'une averse. Ensuite, le temps deviendra sec partout sous un ciel souvent partiellement nuageux. En certains endroits toutefois, les champs nuageux pourront être plus nombreux. Les maxima seront compris entre 10 degrés en Hautes Fagnes et 14 degrés en Campine. Le vent sera modéré de nord-est et deviendra assez fort à la mer. Les rafales pourront atteindre 55 km/h.

Ce soir et cette nuit, les nuages se dissiperont et le ciel deviendra serein. Vers l'aube, les champs nuageux deviendront à nouveau plus nombreux à la côte mais le temps restera sec. Les températures redescendront vers des valeurs de -1 degré en Hautes-Fagnes à +6 degrés à la côte, sous un vent modéré de nord-est. Des gelées au sol pourront toujours localement se produire. Demain vendredi, la journée débutera sous un ciel ensoleillé. Ensuite, quelques champs nuageux alterneront avec de larges éclaircies. Les maxima varieront de 11 à 17 degrés, sous un vent modéré de nord à nord-est. Samedi, nous profiterons d'abord d'un temps ensoleillé puis des champs nuageux dériveront progressivement depuis le nord-ouest. Le temps restera sec. Les maxima oscilleront entre 14 et 17 degrés. Le vent deviendra faible à modéré de nord-ouest. Dimanche, le temps restera sec avec un ciel d'abord bien dégagé en matinée, puis partagé entre éclaircies et passages nuageux. Maxima de 15 à 19 degrés. Lundi, le temps restera sec avec par moments de belles éclaircies mais aussi des passages parfois plus nuageux. Les maxima varieront de 15 à 20 degrés. Mardi, les tendances sont encore incertaines mais il semblerait que le temps reste généralement sec avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Les maxima se situeront autour des 20 degrés dans le centre. Mercredi, le temps devrait rester sec avec une alternance de belles périodes ensoleillées et de quelques passages nuageux. Les maxima se situeront autour des 22 ou 23 degrés dans le centre.