Prévisions météo: les températures pourraient grimper localement jusqu'à 16 degrés demain

Ce jeudi après-midi, nous attendons beaucoup de soleil avec tout au plus, encore quelques voiles d'altitude inoffensifs s'évacuant par l'est de notre territoire. Les maxima seront compris entre 7 degrés sur les Hautes Fagnes et 12 à 13 degrés sur le centre. Localement, on ne peut exclure un mercure atteignant 14 degrés. Le vent sera généralement faible, voire modéré sur les crêtes ardennaises, de secteur sud-est.

Cette nuit, nous profiterons d'un ciel étoilé sur l'ensemble des régions. Les températures minimales seront toutefois assez fraîches, surtout sur les régions de plaine. Les minima seront compris entre -1 degrés en Flandre et +4 degrés sur les crêtes ardennaises. Le vent restera faible, voire parfois modéré, de sud-est.

Demain vendredi sera une journée particulièrement ensoleillée puisque nous n'attendons pratiquement aucun nuage dans le ciel. Les températures maximales seront encore en hausse avec des valeurs comprises entre 12 et 15 degrés, voire très localement 16 degrés. Le vent sera toujours faible à modéré de secteur sud-est, mais il s'orientera progressivement au sud en seconde partie de journée.

La nuit de vendredi à samedi. Les conditions atmosphériques évolueront peu sous un ciel serein. Les minima baisseront à nouveau vers des valeurs comprises entre -1 et +4 degrés sous un vent faible à modéré de secteur sud ou sud-est.

Ce samedi, le temps restera calme et ensoleillé avec seulement des voiles d'altitude à partir de l'ouest. Les maxima seront compris entre 11 degrés sur les hauteurs ardennaises et 14 degrés en Campine, sous un vent faible à modéré de secteur sud.

Dimanche et lundi, le temps restera doux et ensoleillé avec des voiles d'altitude. Les maxima seront de l'ordre de 12 ou 13 degrés dans le centre du pays, sous un vent généralement modéré de secteur sud.

En milieu de semaine prochaine, il faut s'attendre à des champs nuageux plus nombreux. Le temps devrait toutefois rester généralement sec. Même si les températures baisseront de quelques degrés, elles resteront assez douces avec des maxima de 9 à 11 degrés dans le centre du territoire.