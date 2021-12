Prévisions météo: les températures s'adoucissent et atteindront 12° par endroits

Des courants océaniques humides sensiblement plus doux détermineront notre temps. Le ciel sera nuageux ce dimanche et les maximas oscilleront entre 3 et 12 degrés.

Le ciel sera très nuageux à couvert ce dimanche, avec des pluies ou bruines qui se feront moins fréquentes à partir de l'ouest en cours d'après-midi. Du brouillard de dégel se formera en Ardenne. Il fera nettement plus doux avec des maxima de 3 degrés dans les Hautes Fagnes à 12 degrés sur l'ouest du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Le vent sera modéré de sud-ouest, parfois assez fort en bord de mer.



Ce soir et la nuit prochaine, le ciel restera très nuageux avec encore possibilité d'un peu de bruine par endroits, surtout en Ardenne où la visibilité sera parfois réduite par le brouillard. La nuit sera relativement douce avec des minima de 3 à 9 degrés. Le vent sera généralement modéré.



La douceur encore de mise lundi

Lundi, le temps restera généralement sec mais toujours assez nuageux malgré quelques timides éclaircies. Il y aura un risque de brouillard en Ardenne. Il fera doux avec des maxima de 6 degrés dans les Hautes-Fagnes à 10 ou 11 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera faible à modéré.



Pas de grand froid ni de pluie en début de semaine

Mardi, le ciel sera toujours très nuageux mais il continuera à faire généralement sec et doux, avec des maxima proches de 10 degrés dans le centre du pays.



Les températures baisseront à partir de mercredi

A partir de mercredi, si ce temps calme et généralement sec se maintiendra, les températures déclineront progressivement. Il y aura un risque de brouillard la nuit et le matin et du gel nocturne probable à partir de la fin de semaine.