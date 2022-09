Prévisions météo: les températures vont-elles rester si fraîches?

La journée de ce jeudi débutera avec de larges éclaircies et, surtout en Ardenne, des nuages bas ou du brouillard localisés. Ensuite, la nébulosité deviendra variable avec le risque d'une averse, mais il fera sec sur la plupart des régions. A la mer, quelques averses seront déjà de la partie dès l'aube sous un temps plus nuageux. Les maxima se situeront entre 9 degrés en haute Ardenne et 14 à 15 degrés en basse et moyenne Belgique. Ce soir, une averse isolée pourra encore se manifester avant le retour d'un temps sec la nuit avec de larges éclaircies, de la brume ou du brouillard local. Au littoral, le risque d'averses persistera toutefois davantage. Les températures minimales seront à nouveau fraîches, oscillant entre 4 ou 5 degrés en plaine, de -1 à +3 degrés en Ardenne et de 6 à 9 degrés au littoral.

Vendredi, le temps sera généralement sec. Après la dissipation de la grisaille matinale, les passages nuageux alterneront avec quelques belles apparitions du soleil. Au fil des heures, la nébulosité deviendra un peu plus abondante. Il fera légèrement plus doux avec des maxima de 12 à 14 degrés en Ardenne et de 15 à 17 degrés dans les autres régions. Une zone de pluie très active accompagnée de vents soutenus traversera notre pays durant la nuit de vendredi à samedi.