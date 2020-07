Prévisions météo: CHAUD DEVANT! Les températures vont GRIMPER cette semaine

Voici les prévisions selon l'Institut Royal Météorologique.

Une zone de haute pression, située sur la Mer du Nord s'étendra vers les Pays-Bas et l'Allemagne. De l'air maritime relativement frais recouvre cependant nos régions. Une perturbation, associée à une dépression située entre l'Islande et la Norvège atteindra demain nos régions.

Ce lundi

Après la dissipation de la grisaille matinale, il fera assez ensoleillé avec quelques nuages cumuliformes et quelques champs de nuages élevés. Les maxima seront compris entre 20 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 25 degrés en Gaume et en Campine. Le vent restera généralement faible dans l'intérieur du pays et parfois modéré au littoral et tournera au secteur nord à nord-ouest.

Ce soir, le ciel sera peu nuageux. Dans le courant de la nuit, le ciel deviendra plus nuageux à partir du littoral avec arrivée probable des premières pluies en fin de nuit sur l'ouest du pays. Les températures descendront entre 9 degrés dans les Hautes Fagnes et 14 degrés le long du littoral. Le vent sera faible dans l'intérieur du pays de secteur ouest et modéré au littoral de sud-ouest à ouest.

Mardi

Mardi, le ciel sera très nuageux avec de périodes de pluie ou des averses depuis l'ouest. Les maxima se situeront entre 16 degrés en Hautes-Fagnes et 21 degrés dans l'extrême sud du pays. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest à ouest, virant au secteur ouest à nord-ouest.

Mercredi

Mercredi, les nuages seront encore assez nombreux et porteurs de quelques averses. Il fera plus frais avec des maxima de 15 à 20 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur nord-ouest.

Jeudi

Jeudi, le ciel restera changeant et on prévoit encore quelques averses isolées. Les maxima, toujours un peu trop frais pour la saison, seront compris entre 17 et 21 degrés.

Vendredi

Vendredi, avec la hausse de pression, le temps sera généralement sec sous un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. On gagnera quelques degrés avec des maxima de 18 à 23 degrés.

Quid du week-end ?

Samedi, le temps sera sec et les éclaircies plus larges. Les températures, en hausse, atteindront des valeurs de 19 degrés en Ardenne et 25 degrés ailleurs.

Dimanche, la journée devrait être ensoleillée et assez chaude avec des maxima de 22 à 28 degrés.