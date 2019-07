Prévisions météo: les températures vont grimper, surtout en début de semaine prochaine

Une extension de l'anticyclone des Açores recouvre nos régions, garantissant un temps sec. La nuit de mercredi à jeudi, une dépression au nord des îles Britanniques prendra le relais, avec quelques averses qui pourront déjà atteindre l'ouest de la Belgique jeudi à l'aube.

Aujourd'hui, le temps restera sec et souvent ensoleillé avec, en cours de journée, formation de quelques nuages. Sur le nord-est et l'est du pays, nous prévoyons un peu plus de nuages. En fin d'après-midi, des nuages élevés atteindront l'ouest du pays. Les maxima seront compris entre 20 et 25 degrés, sous un vent souvent faible de direction variable.

La nuit prochaine, de nombreux nuages d'altitude envahiront le pays depuis la Flandre. En fin de nuit, quelques averses pourront toucher l'ouest du territoire. Minima de 10 à 16 degrés. Vent faible et variable puis faible à parfois modéré de sud à sud-ouest.

Jeudi, des creux d'altitude ainsi que les restants d'une perturbation atlantique transiteront via nos régions. Le ciel sera alors partiellement à parfois très nuageux avec quelques pluies ou averses localisées. Les maxima seront compris entre 20 ou 21 degrés à la côte et 25 ou 26 degrés en Campine ainsi qu'en Lorraine belge. Le vent sera faible à généralement modéré, d'abord de secteur sud à sud-ouest, puis virant au secteur ouest à sud-ouest.

Vendredi, sous l'influence d'une crête anticyclonique mobile, le temps sera généralement sec. Des périodes ensoleillées alterneront avec des épisodes plus nuageux, avec des maxima compris entre 20 et 25 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur ouest à sud-ouest.

Samedi, de l'air plus chaud remontera vers nos régions et sera rendu temporairement plus instable par le passage simultané d'un creux d'altitude. La matinée devrait débuter avec un temps sec et un soleil voilé. En cours de journée, des périodes plus nuageuses pourraient donner lieu à des averses (éventuellement ponctuées d'un coup de tonnerre) par endroits. Les maxima se situeront entre 23 et 27 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur sud à sud-ouest, virant plus tard au secteur ouest.

Dimanche, une nouvelle dorsale anticyclonique sera à l'origine d'un temps généralement sec, avec des périodes ensoleillées et parfois des champs nuageux un peu plus nombreux. Les maxima seront compris entre 22 et 26 degrés.

Lundi, la dorsale anticyclonique persistera sur notre pays et y maintiendra de l'air chaud. Le temps sera sec et généralement ensoleillé avec des maxima de 25 à 30 degrés.

Mardi, le temps devrait rester sec, ensoleillé et chaud avec des maxima souvent proches de (voire supérieur à) 30 degrés dans l'intérieur des terres.