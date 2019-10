Prévisions météo: marre de la pluie? pas de miracle ce dimanche mais plus tard...

Ce dimanche, le ciel sera très nuageux à couvert avec de la pluie, selon les prévisions de l'IRM. Surtout sur la moitie sud-est, les précipitations pourront être assez abondantes. Le risque de précipitations diminuera en se dirigeant vers le nord-ouest et le temps pourrait même être sec sur l'extrême ouest et nord-ouest du pays. Maxima attendus de 11 à 15 degrés. Le vent sera faible à modéré.



La pluie sera encore présente, en soirée, principalement sur le sud-est. Ailleurs, il fera plus sec. La nuit de dimanche à lundi, une zone de pluie et d'averses assez intense en provenance de France balayera l'ouest du pays et pourra même être accompagnée d'orage.

Lundi, il fera souvent très nuageux avec de temps en temps un peu de pluie, surtout sur l'ouest. Les maxima culmineront autour de 15 degrés sous un vent modéré à assez fort de sud.

Mardi, la nébulosité restera abondante avec le risque d'une averse, principalement sur la moitié nord.

Mercredi, la journée débutera sous la grisaille et quelques brumes. Une averse restera possible dans l'ouest. En cours de journée, le temps deviendra généralement sec partout avec des éclaircies de plus en plus larges. Maxima de l'ordre de 18 degrés.

Après dissipation de la grisaille matinale, avec des nuages bas surtout présents sur l'ouest, le temps sera sec ce jeudi avec des éclaircies et des maxima jusqu'à 19 voire localement 20 degrés.