Prévisions météo: ne comptez pas bronzer en Belgique avant plusieurs jours...

Des orages, accompagnés de pluie et de rafales, s'abattent sur la Belgique. Ces intempéries ont causé des dégâts (voir nos articles ci-dessous), mais elles apportent tout de même un bol de fraîcheur après plusieurs jours très chauds.



L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé un avertissement jaune sur toute la Belgique pour de l'orage jusqu'à dimanche 5h. "Des orages se développeront sur notre pays, pouvant être accompagnés de précipitations abondantes, de grêle et de rafales. Leur fréquence et leur répartition progresseront au fil des heures", prévient l'IRM.



Durant la nuit de samedi à dimanche, les orages seront lentement repoussés vers le nord mais de fortes pluies liées à une zone frontale ondulante sont attendues depuis la France.



Nous bénéficierons d'éclaircies lundi, mais la pluie fera ensuite son retour pour nous accompagner (presque) toute la semaine.



Voici les prévisions en détails de l'IRM.





Ce week-end



Samedi matin, il y aura parfois de larges éclaircies, mais de nombreux nuages envahiront déjà le pays depuis la frontière française et ils seront accompagnés d'averses. Ces averses pourront adopter un caractère orageux. L'après-midi et en soirée, les orages pourront s'étendre à de nombreuses régions et devenir intenses, notamment sur la moitié est du pays, avec surtout un risque de précipitations très abondantes et de la grêle. Plus localement un fort coup de vent n'est pas exclu. Les températures seront comprises entre 22 degrés au littoral et 29 degrés en Campine. Le vent sera généralement faible de direction variable, mais modéré de secteur nord-ouest sur l'ouest du pays.



La nuit de samedi à dimanche sera très nuageuse. La zone perturbée continuera d'onduler sur notre pays avec toujours un risque d'orages ou de périodes de pluie intenses. Par endroits, les cumuls en précipitations pourront devenir importants. Les températures seront comprises entre 15 et 19 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur ouest à nord-ouest.



Dimanche, il fera d'abord encore très nuageux avec des périodes de pluies parfois intenses ou des averses. Un orage local est encore possible. Sur le nord du pays, il fera déjà plus sec avec de plus larges éclaircies. En cours d'après-midi, le temps pourrait progressivement s'assécher à partir de l'ouest du pays, mais la nébulosité restera abondante. Maxima entre 20 degrés au littoral et 25 degrés en Campine. Vent souvent modéré, assez fort au littoral, de secteur ouest.





Début de semaine prochaine



Lundi, le ciel sera partiellement nuageux avec quelques précipitations résiduelles localement, avant le retour d'un temps sec partout en cours de journée. Maxima entre 21 et 25 degrés. Vent modéré de sud-ouest.



Mardi débutera avec de larges éclaircies jusqu'en milieu de journée. Ensuite, la nébulosité deviendra plus abondante depuis l'ouest avec des périodes d'averses en fin de journée. Localement, de l'orage n'est pas exclu. Maxima entre 22 et 27 degrés. Vent faible à modéré de sud à sud-ouest.





Pluie jusque jeudi



Mercredi, le temps reste changeant avec la possibilité de quelques averses, éventuellement orageuses. Maxima de 19 à 23 degrés. Vent modéré de nord-ouest.



Jeudi, le temps variable persiste avec un risque d'averses. Maxima de 19 à 23 degrés. Vent faible à modéré de nord à nord-ouest.



Vendredi, le temps pourrait devenir plus sec sous un ciel changeant. Maxima de 19 à 23 degrés. Vent faible de nord à nord-ouest ou de direction variable.