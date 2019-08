Prévisions météo: ne sortez pas sans parapluie

Après un samedi très maussade, place à un dimanche marqué par un avertissement jaune de l'Institut Royal Météorologique (IRM) pour de la pluie. Les averses seront moins présentes dès lundi, mais le soleil ne reviendra réellement qu'à partir de mardi.

Aujourd'hui dimanche, le temps sera d'abord pluvieux avec des précipitations parfois abondantes, surtout sur le centre et l'est du pays. En cours de journée, le temps deviendra plus sec à partir de l'ouest avec des éclaircies progressivement plus larges. Sur le sud-est du pays, des averses ou orages resteront possibles jusqu'en fin d'après-midi avec un risque de fortes bourrasques sous les orages.



L'IRM a lancé un avertissement jaune pour de la pluie jusqu'à 18h ce dimanche. Il vaut pour tout le territoire, à l'exception de la Côte. "Une onde pluvieuse très active transitera aujourd'hui notre pays depuis la France avec un risque de précipitations abondantes dans plusieurs régions. Ce système affectera encore le sud-est du territoire cet après-midi. Avec les pluies de hier et la nuit passée, des cumuls de plus de 25 litres/m² en 24h seront possibles", précisent les météorologues de l'IRM.



Les maxima seront compris entre 18 et 22 degrés. Le vent sera généralement faible de directions variables. En Ardenne, il deviendra modéré à assez fort de sud-ouest avec des rafales de 65 à 75 km/h. En cours d'après-midi, il deviendra finalement modéré d'ouest à sud-ouest dans toutes les régions.



Ce soir et la nuit prochaine, le temps redeviendra sec dans la plupart des régions avec de larges éclaircies. Des bancs de nuages bas pourront se former en Ardenne et une petite ondée pourra éventuellement se produire en seconde partie de nuit dans la région côtière. Les minima seront compris entre 7 ou 8 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 15 degrés en bord de mer. Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud-ouest, le long du littoral parfois assez fort.





Retour progressif du beau temps



Demain matin, le temps sera sec avec de belles éclaircies mais également un risque d'ondée dans la région côtière. En cours de journée, les nuages se développeront dans l'intérieur du pays avec possibilité de l'une ou l'autre averse isolée. Un temps plus ensoleillé devrait alors revenir dans la zone littorale. Les maxima varieront entre 18 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 22 degrés en Campine. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest, en bord de mer parfois assez fort.



Mardi, l'atmosphère restera légèrement instable avec des éclaircies parfois larges et quelques développements nuageux éventuellement porteurs de l'une ou l'autre petite averse isolée l'après-midi. Maxima de 18 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 22 degrés en Campine. Vent faible à modéré d'ouest, revenant ensuite au sud.



Mercredi, nuages et éclaircies se partageront le ciel. Le temps sera sec avec des maxima de 22 ou 23 degrés. Vent faible de sud.



Jeudi, ciel partiellement nuageux et temps le plus souvent sec. Une petite averse n'est cependant pas exclue sur le nord et le nord-ouest du pays. Maxima proches de 23 degrés avec un vent modéré de sud-ouest.





Vers un week-end plus ensoleillé



Vendredi, temps calme et assez ensoleillé avec des maxima de 24 ou 25 degrés dans le centre du pays. Vent faible de direction variable.



Samedi, temps chaud et assez ensoleillé avec des maxima proches de 27 degrés. Vent modéré d'est.