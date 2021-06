Prévisions météo: ne vous fiez surtout pas aux éclaircies de ce dimanche matin

Le temps est d'abord sec et assez chaud avec des éclaircies ce dimanche, avant l'arrivée des averses et des orages depuis la frontière française dans le courant de l'après-midi, indiquent les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 23°C en Hautes-Fagnes ainsi qu'à la mer et 27°C en Campine.

De la grêle, des coups de vent et beaucoup de précipitations pourraient survenir en peu de temps durant la soirée. L'IRM a lancé un avertissement jaune sur toute la Belgique entre 14h et minuit pour de l'orage. "Cet après-midi, une zone pluvio-orageuse en provenance de la France envahira notre pays. Les averses orageuses pourront être assez intenses et localement accompagnées de grêle, de coups de vent et à l'origine de fortes pluies en peu de temps", prévient l'IRM. "Une accalmie devrait se dessiner durant la nuit, avant l'arrivée de nouveaux orages ce lundi matin".

Lundi, la nébulosité sera variable à parfois abondante avec des averses, accompagnées d'orage par endroits. Localement, un peu de grêle, de fortes rafales de vent et d'importantes quantités de précipitations en peu de temps seront à nouveau possibles. Les maxima oscilleront entre 21 degrés à la côte et 27 degrés en Campine. Le vent faible et variable deviendra parfois modéré de secteur sud à sud-ouest. Au littoral, il s'orientera au nord-ouest en cours de journée.

Mardi, on attend encore quelques averses avec un risque d'orage, tout de même un peu moins nombreuses et actives que la veille. Les maxima oscilleront entre 20 et 25 degrés, sous un vent dans l'ensemble faible à modéré de sud à sud-ouest.

Mercredi et jeudi, le temps sera à nouveau très variable avec des averses pouvant s'accompagner d'orages. Les maxima seront proches de 22 degrés dans le centre.

Fin de semaine prochaine, l'instabilité semble diminuer avec seulement la possibilité de quelques faibles averses plus localisées. Les températures maximales se maintiennent dans les valeurs de saison, autour de 22 degrés dans le centre du pays.