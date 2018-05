Prévisions météo: nouveau risque d'orages en cours d'après-midi

Graduellement, des nuages cumuliformes se développeront à nouveau ce lundi et le risque d'averses orageuses augmentera. Localement, des pluies abondantes seront possibles en peu de temps.

Des averses traverseront le pays de sud­-est en nord­-ouest lundi. Elles seront suivies par un temps sec et ensoleillé. Mais au courant de l'après-midi, le risque d'averses orageuses augmentera à nouveau, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures pourront atteindre 24 degrés dans le centre du pays et 26 degrés en Campine. Il fera néanmoins plus froid à la Côte, où le mercure ne devrait pas dépasser 18 degrés.

Les orages éclateront à nouveau dans la semaine

Mardi matin, un peu de brume ou quelques bancs de brouillard seront localement présents, mais le temps devrait être généralement ensoleillé. Des nuages traverseront le pays dans le courant de la journée et finiront par donner des averses et des orages. Les pluies pourront être localement importantes en raison du faible mouvement des orages, selon l'IRM. Les maxima oscilleront entre 20 et 26 degrés. Les journées de mercredi et de jeudi débuteront sous un temps sec et partiellement nuageux. Des averses orageuses éclateront ensuite dans l'intérieur du pays. Les maxima seront compris entre 20 et 26 degrés.