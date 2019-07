Prévisions météo: NOUVELLE CANICULE avec 40°C annoncés pour mercredi et jeudi

Ce lundi, temps sec et soleil au programme, avec des maxima jusqu'à 29°C dans le centre du pays et un faible vent. De quoi nous préparer doucement à l'arrivée de la canicule.



Mardi, le temps sera de nouveau ensoleillé mais déjà très chaud. Les maxima grimperont jusqu'à 33°C sauf à la mer et sur les hauteurs. Le vent sera toujours faible.



Mercredi sera la jour le plus chaud de la semaine, mais aussi du mois et certainement de l'année. De nouveau plein soleil et des maxima jusqu'à 37°C selon l'Institut Royal Météorologique. Mais certains modèles prédisent même des pics à 40°C, comme le montre cette capture du site météo Ventusky pour mercredi 17h00.







La nuit, il fera également étouffant avec des températures au-dessus de 20°C sauf à la côté et sur les hauteurs. Et de nouveau un vent faible.

Jeudi, même chose que mercredi : soleil et canicule avec 37°C annoncés par l'IRM contre 39°C par endroits sur d'autres modèles.



Vendredi, des orages avec des averses devraient nous parvenir et l'atmosphère se refroidirait alors enfin: 25°C sur l'ouest du pays et 30°C sur l'est.



Ce week-end sera lui bien plus dans les normes de saison, avec 25°C à 27°C annoncés.