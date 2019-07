Prévisions météo: nuit étouffante, record de chaleur puis chute brutale de plus de 15°C

Ce mardi, l'Institut Royal de Météorologie prévoit un ciel presque 100% bleu, avec des maximas atteignant 29°C à la mer ou sur les hauteurs et 34°C en pleine, avec un vent faible venant du sud-est.



Cette nuit sera très chaude avec des minimas de 23°C sur l'ouest du pays : signe que l'air du Sahara sera arrivé sur nos régions. Exception : les Hautes-Fagnes respireront toujours sous 14°C.





Mercredi et jeudi : possible alerte rouge



Les températures continueront de grimper avec jusqu'à 33°C à la mer et 38°C en pleine et dans les villes. Idem jeudi mais avec encore un petit degré de plus : jusqu'à 39°C sont attendus.





Vendredi : lente diminution des températures



Il continuera à faire très chaud vendredi avec jusqu'à 35°C en Campine, mais quelques averses orageuses pourraient venir rafraîchir l'atmosphère.





Week-end sous la pluie



Samedi, la perturbation qui a débuté vendredi touchera tout le pays avec des précipitations sur tout le territoire et pas plus de 24°C. Dimanche, retour d'éclaircies entre les averses, mais toujours pas plus de 23°C.