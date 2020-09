Prévisions météo: on connait la date de retour de la pluie

Le temps restera sec avec du soleil et parfois des nuages élevés ce dimanche selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Sur le nord et le nord-est, il fera généralement ensoleillé toute la journée. Les maxima seront compris entre 21 degrés à la mer et par endroits 26 degrés dans l'intérieur des terres.



Ce dimanche soir et dans la nuit, le ciel sera serein à peu nuageux. Les minima descendront entre 5 et 12 degrés.

Lundi, le temps restera sec et ensoleillé avec des maxima de 20 degrés à la côte à 25 ou 26 degrés dans le centre.

Mardi, il fera encore généralement ensoleillé avec probablement quelques nuages dans le courant de la journée. Le temps devrait rester sec avec des maxima entre 21 degrés à la côte et localement 26 ou 27 degrés dans l'intérieur du pays.

Mercredi, le temps deviendra instable avec une augmentation du risque de période de pluie ou d'averses, éventuellement accompagnées d'un caractère orageux. Les températures devraient être comprises entre 19 à 23 degrés. La fin de semaine devrait rester instable avec des risques d'averses.