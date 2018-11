Prévisions météo: on finit la semaine de Toussaint en beauté

Ce vendredi, la nébulosité sera d'abord variable à abondante dans le centre et l'est du pays, avec un risque d'une averse surtout dans le sud-est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Dans le courant de la journée, le temps deviendra sec partout et progressivement plus ensoleillé depuis l'ouest. Les maxima seront proches de 7 ou 8 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et compris entre 9 et 11 degrés ailleurs. Le vent sera d'abord faible à modéré d'ouest à sud-ouest, puis généralement faible d'ouest à nord-ouest. Au littoral, le vent de nord-ouest sera modéré.

Ce soir et cette nuit, le temps restera sec et le mercure descendra rapidement. Sous les larges éclaircies, de la brume ou un banc de brouillard pourra se former. En seconde partie de nuit, des nuages élevés atteindront notre pays. Les minima varieront entre -1 et +3 degrés dans l'intérieur des terres et avoisineront les +2 degrés à la mer. De faibles gelées au sol sont à craindre sur l'ensemble des régions. Le vent deviendra faible de sud-ouest ou de directions variées.

Samedi: froid le matin mais ensoleillé la journée

Samedi matin, le temps sera froid avec de faibles gelées en beaucoup d’endroits, et localement aussi de la brume ou un banc de brouillard. En cours de journée, le temps deviendra ensoleillé avec des voiles d'altitude. Les maxima se situeront entre 7 et 10 degrés en Ardenne, et autour de 10 ou 11 degrés ailleurs, sous un vent généralement faible de secteur sud-est.

Dimanche au sec

Dimanche, après une nouvelle nuit fraîche, le temps sera sec, calme et ensoleillé avec parfois quelques champs nuageux transitoires. Les maxima seront compris entre 11 et 13 degrés, et pourraient atteindre 14 ou 15 degrés en Campine.

Toujours pas de pluie en début de semaine

Lundi, il fera doux avec du soleil et des champs nuageux. Les maxima seront compris entre 12 et 15 degrés, voire jusque 16 ou 17 degrés dans le nord-est du pays.

Mardi, le temps sera sec et le ciel souvent partiellement nuageux. Il fera particulièrement doux avec des maxima de 13 à 15 degrés en Ardenne, de 16 à 19 degrés en plaine.

A partir de mercredi, le risque de pluie augmentera mais les maxima resteront doux avec des valeurs de 11 à 15 degrés.