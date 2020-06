Prévisions météo: que nous réserve la vague de chaleur qui débute ce mardi?

Il fera beau et chaud, ce mardi, avec des températures qui vont osciller entre 22 degrés au littoral et 28 degrés en Campine, sous un vent faible à modéré. Une brise de mer se lèvera à la mi-journée, au littoral.



Ce soir et cette nuit, quelques voiles d'altitude transiteront par le pays. Les minima se situeront entre 12 degrés en Ardenne et 17 degrés dans le centre du pays.

Mercredi, un anticyclone, centré sur le sud de la Scandinavie, dirigera des courants continentaux secs, stables et chauds vers nos régions. Le temps sera alors très ensoleillé avec des maxima variant de 23 à 26 degrés en Ardenne ainsi qu'à la côte, et de 26 à 30 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré de secteur est; l'après-midi, il s'orientera au secteur nord-est au littoral.

Jeudi, nous conserverons des conditions estivales. Le temps restera sec, ensoleillé et chaud avec des valeurs qui pourront culminer à 31 degrés. Seuls quelques nuages cumuliformes se formeront par endroits.

Vendredi, un creux thermique en provenance de la France devrait atteindre nos régions. Le temps restera ensoleillé avec parfois des nuages cumuliformes, et il fera encore plus chaud avec des températures caniculaires. Les maxima se situeront en effet entre 26 et 28 degrés en Ardenne ainsi qu'au littoral, et autour de 30 degrés ailleurs, avec des valeurs jusqu'à 32 degrés possibles localement. Le vent sera faible à parfois modéré de sud-est ou de direction variable. A la côte, une brise de nord-est pourrait à nouveau se lever l'après-midi.

Pour samedi, les prévisions actuelles indiquent une augmentation de l'instabilité avec, par conséquent, un risque de pluies ou d'averses orageuses. Les températures devraient perdre quelques degrés avec des maxima de 25 à 28 degrés dans le centre du pays. Le vent virera au secteur ouest à sud-ouest et deviendra généralement modéré.

Dimanche, le temps devrait rester instable avec un ciel changeant et parfois des averses, pouvant encore localement prendre un caractère orageux. Les maxima, moins chauds que les jours précédents, seront compris entre 22 et 27 degrés, sous un vent modéré d'ouest à sud-ouest.