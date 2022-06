Prévisions météo: où pourra-t-on le plus profiter du soleil?

Le soleil sera à nouveau au rendez­-vous mercredi, tout comme quelques champs nuageux d'altitude passagers. Il fera plus chaud avec des maxima de 23 ou 24°C à la mer et dans les cantons de l'Est à 28°C en Lorraine belge, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Le vent sera souvent faible à modéré d'est à nord­-est. En Ardenne, il sera plutôt faible sans direction précise. En région côtière, une brise de mer de nord­-nord­-est se lèvera l'après­-midi. Ce soir et cette nuit, le ciel restera serein à peu nuageux. Les minima seront compris entre 9 et 14°C, sous un vent faible de secteur nord­-est.

Jeudi, il fera sec et ensoleillé avec parfois quelques nuages élevés. Les maxima oscilleront entre 21 ou 22°C à la mer et en Hautes Fagnes, et 28°C en Lorraine belge. Le vent sera faible à par moments modéré de secteur nord­-est. A la Côte, une brise de mer de nord­-nord­-est se mettra en place l'après­-midi.

Vendredi, le vent s'orientera au sud à sud­-ouest et il fera encore plus chaud. Avec un soleil radieux, les maxima seront compris entre 25°C en Haute Ardenne et 30°C en Campine et en Lorraine belge.

Samedi, il fera très chaud et encore sec avec une alternance de périodes ensoleillées et nuageuses. Les maxima dans l'intérieur seront compris entre 30 et 35 degrés, voire localement un peu plus, sous un vent faible à modéré de sud à sud-ouest. A la mer, les températures atteindront 25 à 30 degrés puis le vent de nord provoquera une chute vers les 20 degrés. La nuit de samedi à dimanche, le risque de quelques averses orageuses augmentera par endroits.

Les prévisions pour dimanche sont encore incertaines. La nébulosité serait toutefois plus abondante avec quelques averses orageuses et des températures moins chaudes (maxima proches de 27 degrés dans le centre).