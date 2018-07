Prévisions météo: oui, vous avez bien lu, jusqu'à 35 degrés voire plus demain

Ce matin, il y aura encore temporairement et localement quelques averses orageuses dans la moitié nord-ouest du pays, qui laisseront place ensuite à de larges éclaircies. Dans le courant de la journée, des nuages cumuliformes se développeront et pourront localement éclater en orage l'après-midi ou en soirée. A la mer, le temps restera sec avec du soleil. Il fera très chaud: les maxima se situeront entre 27 degrés à la mer et 34 degrés en Campine. Le vent sera d'abord faible sans direction précise. Ensuite, il deviendra parfois modéré de secteur nord.





Risque d'orages localement

En soirée, le risque d'averses et d'orages persistera localement. Durant la nuit de mercredi à jeudi, le ciel se dégagera et le temps deviendra sec partout. Il fera très doux avec des minima entre 16 et 21 degrés. Le vent sera faible ou d'abord parfois modéré de secteur nord, s'orientant ensuite au secteur est à nord-est.

Jeudi, la matinée sera ensoleillée, puis des cumulus se développeront et pourront lâcher ici et là une averse ou un orage de chaleur durant l'après-midi ou la soirée. La chaleur sera écrasante, avec des maxima compris entre 30 degrés en Hautes-Fagnes et 35 degrés (voire davantage) en Campine, avec des valeurs voisines de 33 ou 34 degrés dans le centre. À la mer, une brise limitera la température aux alentours de 26 degrés. Le vent sera faible et variable dans les terres. La nuit de jeudi à vendredi sera également chaude (minima voisins de 21 degrés dans le centre).

Vendredi, la journée sera assez assez semblable à celle de la veille: on attend du soleil le matin et des cumulus éventuellement accompagnés d'averses ou d'un orage de chaleur l'après-midi et le soir. Les maxima resteront très élevés: 29 degrés sur les sommets ardennais et à la côte, 32 à 34 degrés dans le centre et jusqu'à plus de 35 degrés en Campine. Le vent sera faible à localement modéré de directions variées. La nuit suivante, les minima tourneront autour de 20-21 degrés dans de nombreuses régions.

Samedi, avec le passage sur la Belgique d'un front froid, nous changerons de masse d'air et reviendrons vers des températures moins chaudes. Cette transition se marquera par une nébulosité variable à abondante donnant de la pluie et/ou des averses orageuses. L'après-midi, nous retrouverons des éclaircies depuis la côte. Les maxima tourneront autour de 26 degrés dans le centre, sous un vent modéré de secteur ouest puis de nord-ouest.

Dimanche et en début de semaine prochaine, nous retrouverons des matinées ensoleillées et des après-midi marqués par quelques développements nuageux. Le temps sera globalement sec, même si on n'exclut pas une ondée isolée l'après-midi. Les maxima avoisineront les 27 degrés dans le centre.