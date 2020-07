Prévisions météo: pas de chance pour cette première semaine de vacances...

Aujourd'hui, la nébulosité restera généralement abondante avec parfois un peu de pluie ou de bruine. Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra progressivement sec avec des éclaircies sur l'ouest et, en fin d'après-midi, aussi dans le centre du pays. Ailleurs, le ciel restera très nuageux. Les maxima seront compris entre 20 degrés en Hautes-Fagnes et 23 degrés en Lorraine belge. Le vent sera modéré à assez fort, et à la mer assez fort à parfois fort, de secteur sud-ouest. Les rafales pourront atteindre des valeurs de 65 km/h voire un peu plus.

Lundi, en matinée, nous aurons d'abord de nombreux champs nuageux au sud du sillon Sambre et Meuse, tandis que les autres régions bénéficieront temporairement des éclaircies. Ensuite, la nébulosité deviendra variable à parfois abondante avec quelques averses éparses. Il fera plus frais avec des maxima de 15 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 19 degrés en région de plaine. Le vent sera modéré d'ouest, le long du littoral encore temporairement assez fort. Il s'orientera ensuite au nord-ouest.

Mardi, après de larges embellies matinales, le ciel sera partiellement nuageux avec un léger risque d'averses locales, surtout dans le nord du pays. Les maxima resteront compris entre 16 degrés en haute Ardenne et 20 degrés dans de nombreuses régions. Le vent sera modéré de ouest-nord-ouest, puis de nord-ouest.

Mercredi, le temps pourrait rester d'abord sec avec des éclaircies. En cours de journée, la nébulosité et le risque de précipitation augmenteront depuis le nord-ouest. Les températures avoisineront les 20 degrés. Le vent sera modéré, à assez fort à la mer, de secteur sud-ouest.

Ce jeudi, le ciel sera très nuageux avec par moments des pluies ou averses. Les maxima s'échelonneront de 17 à 21 degrés, sous un vent modéré d'ouest-sud-ouest.

Ce vendredi, les prévisions sont encore incertaines mais il semblerait qu'un temps maussade composé d'un ciel couvert avec des périodes de pluie se dessine. Les maxima seront autour de 21 degrés dans le centre. Le vent serait également bien présent.