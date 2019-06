Pas de répit côté météo: les averses continuent, de nouveaux orages attendus

Les orages ont frappé le pays ce mardi soir, comme l'avait annoncé l'IRM. Ils ont touché la côte avant de se diriger vers le centre du pays. Ce mercredi, nuages, pluie et averses sont encore au programme. L'IRM a émis une alerte jaune sur toutes les provinces du pays. Soyez prudents.

Ce mercredi, les précipitations se déplaceront graduellement vers l'ouest tandis que des périodes ensoleillées se développeront dans l'est. Les maxima atteindront 16 ou 17 degrés au littoral et 25 ou 26 degrés en Gaume. Le vent, de secteur sud-ouest virant ensuite nord à nord-ouest, sera faible ou modéré.

En soirée et durant la nuit, de fortes averses sont à nouveau attendues, parfois accompagnées d'orages intenses et de fortes rafales de vent. Une alerte jaune aux orages est émise entre 22h00 et 04h00 du matin. Elle concerne toutes les provinces du pays.

Les minima seront compris entre 7 et 12 degrés. Pas de répit jeudi, avec encore des nuages et des averses. Le mercure oscillera autour de 14 degrés dans les Hautes Fagnes à 20 degrés en Campine.

Jeudi, il fera partiellement nuageux avec des averses. Maxima de 14 degrés en Hautes Fagnes à 20 degrés en Campine. Vent modéré de sud-ouest.