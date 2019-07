Prévisions météo: pas top ce mercredi, mais qu'est-ce qui nous attend pour la suite?

Aujourd'hui, la nébulosité sera variable avec toujours quelques averses. Un coup de tonnerre n'est pas exclu. Le risque d'averses sera un peu plus prononcé sur l'ouest, sur le nord-ouest et en Ardenne. Les maxima varieront entre 18 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 23 degrés en Campine. Le vent sera modéré et au littoral parfois assez fort de secteur sud-ouest. On prévoit des rafales entre 40 et 55 km/h.

Ce soir et la nuit prochaine, le temps redeviendra généralement sec avec un ciel partiellement à peu nuageux. Les minima s’échelonneront entre 10 et 16 degrés. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest, revenant ensuite au sud-sud-ouest.

Jeudi, nous bénéficierons de larges éclaircies, même si les nuages deviendront plus nombreux en cours de journée. Quelques averses pourront encore se produire par endroits. Le mercure atteindra 24 degrés dans le centre du pays, sous un vent modéré de sud-ouest virant à l'ouest.

Vendredi, la journée sera nuageuse avec quelques averses au fil des heures. Les maxima se situeront autour de 23 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré, et à la mer assez fort, d'ouest-nord-ouest.





Un week-end doux et sec

Samedi, une faible crête anticyclonique favorisera un temps probablement sec. Les champs nuageux seront toutefois plutôt nombreux, surtout l'après-midi. Les maxima varieront de 19 à 23 degrés. Le vent modéré de nord-ouest deviendra variable.

Dimanche, le ciel sera changeant mais le temps généralement sec. Les maxima avoisineront les 23 degrés dans le centre du pays et il y aura peu de vent.