Prévisions météo: patience, l'été revient BIENTÔT

Ce matin, le ciel sera partiellement nuageux avec déjà quelques averses localisées plus probables dans le sud-est du pays et le long de la frontière française. Ailleurs, de larges éclaircies seront temporairement encore possibles. Dans l'après-midi, quelques averses locales pourront éclater sur la plupart des régions. Les maxima oscilleront entre 17 degrés en Hautes-Fagnes et 22 degrés dans le centre. Le vent sera généralement faible de secteur sud-ouest ou de directions variées. En bord de mer, il sera faible à modéré de sud-ouest, virant à l'ouest-nord-ouest.