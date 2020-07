Prévisions météo: peu de soleil et de pluie pour les prochains jours, mais beaucoup de nuages

Ce jeudi, la nébulosité sera variable à parfois abondante. L'après-midi, le risque de quelques averses se généralisera à l'ensemble des régions. Les maxima seront compris entre 17°C en Hautes-Fagnes et 21°C dans le centre. Le vent sera modéré, et à la mer parfois assez fort, de secteur ouest.

Vendredi, le ciel sera variable à parfois très nuageux. Le temps sera souvent sec mais quelques ondées pourront se produire par endroits. Les températures maximales varieront entre 18 degrés en haute Ardenne et 21 ou 22°C dans de nombreuses régions. Le vent d'ouest à sud-ouest sera généralement modéré dans l'intérieur du pays et assez fort en bord de mer.

Samedi, de plus en plus de nuages recouvriront le pays et de la pluie arrivera en petite quantité depuis la Côte. Les températures resteront comprises entre 19 et 23°C.

Dimanche, toujours des nuages et quelques pluies par endroit. De 19 à 24°C et surtout plus de vent, surtout à la mer.

La semaine prochaine, le risque de pluie diminuera fortement lundi et le temps redeviendra sec mardi et mercredi. Par contre, les températures redescendront légèrement, avec entre 15 et 20°C maximum.