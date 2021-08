Prévisions météo: peut-on espérer du soleil pour cette semaine de rentrée?

Au fil des jours, cette semaine de rentrée sera de plus en plus agréable pour terminer vendredi avec du soleil et de la douceur, avant un weekend plus mitigé.

Ce lundi matin, une importante couverture de nuages bas recouvrira le pays avec localement un peu de bruine et parfois du brouillard en Ardenne. En cours de journée, le temps deviendra généralement sec sur l'ouest du pays avec des éclaircies. Dans les autres régions, la nébulosité deviendra variable avec quelques averses, surtout sur l'est. Les maxima varieront entre 16 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 20 ou 21 degrés en Flandre. Le long du littoral, le vent sera parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h.

Mardi matin, la visibilité sera probablement réduite en Ardenne par de la brume, du brouillard et des nuages bas. Après leur dissipation, nuages et éclaircies se partageront le ciel avec un léger risque d'averses. Le temps restera le plus souvent sec. Les maxima oscilleront entre 17 degrés en Hautes-Fagnes et 22 degrés en Campine.

Mercredi, le temps sera généralement très nuageux avec de faibles précipitations par endroits. Les maxima oscilleront entre 15 degrés en Hautes Fagnes et 20 degrés dans le centre.

Jeudi, le temps sera sec avec des nuages et des éclaircies. Les maxima oscilleront entre 19 et 23 degrés.

Vendredi, le temps sera ensoleillé et sec. Les maxima se situeront entre 19 et 23 degrés.

Samedi, les éclaircies alterneront avec des passages nuageux qui pourront mener à des averses principalement dans l'ouest et le sud-ouest du pays. Maxima proches de 21 degrés dans le centre.

Dimanche, l'IRM prévoit un nébulosité variable avec des averses. Les maxima seront proches de 23 degrés dans le centre.